Lugano realisierte in Biel den zweiten Sieg in der laufenden Meisterschaft. Dabei hatten die Bieler in der Verlängerung die besseren Chancen auf den Sieg besessen. Auch die Torschuss-Statistik nach 60 Minuten (36:18) sprach deutlich zu Gunsten der Gastgeber, die am Ende aber die zweite Niederlage in Folge kassierten.

Immerhin erzielten die Seeländer als bislang schlechtestes Powerplay-Team der Liga gleich zwei seiner drei Treffer in Überzahl. Peter Schneider und Anssi Salmela waren da jeweils erfolgreich.

Telegramm

Biel - Lugano 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:1) n.V.

5629 Zuschauer. - SR Stricker/Fluri, Fuchs/Wolf. - Tore: 8. Klasen (Sannitz) 0:1. 12. Schneider (Salmela, Ausschluss Chorney) 1:1. 19. Walker (Jörg, Chorney) 1:2. 35. Salmela (Schneider/Ausschluss Riva) 2:2. 42. Rathgeb (Hügli) 3:2. 43. Zangger (Lajunen) 3:3. 64. (63:49) Ohtamaa (Romanenghi) 3:4. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Biel, 5mal 2 Minuten gegen Lugano. - PostFinance-Topskorer: Rajala; Fazzini.

Biel: Hiller; Moser, Kreis; Rathgeb, Forster; Fey, Salmela; Sataric; Hügli, Pouliot, Rajala; Riat, Cunti, Tschantré; Schneider, Fuchs, Kohler; Ulmer, Gustafsson, Neuenschwander; Karaffa.

Lugano: Müller; Ohtamaa, Chorney; Löffel, Vauclair; Chiesa, Jecker; Riva; Klasen, Lajunen, Zangger; Bürgler, Sannitz, Bertaggia; Fazzini, Romanenghi, Suri; Jörg, Walker, Lammer; Haussener.

Bemerkungen: Biel ohne Brunner, Künzle und Lüthi (alle verletzt), Lugano ohne Morini (verletzt). - 62. Schneider verschiesst Penalty.