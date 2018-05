Damit könnten zwei Akteure von Nashvilles Schweizer Trio noch zum Schweizer WM-Aufgebot von Patrick Fischer in Kopenhagen dazustossen. Vorab Josi wäre eine massive Verstärkung. Der aktuelle Captain der Predators war beim Schweizer WM-Silbermedaillengewinn 2013 in Schweden zum wertvollsten Spieler (MVP) der damaligen Titelkämpfe gewählt worden.

Zwei Neulinge im Final der Western Conference

In der NHL treffen derweil die Jets im Final der Western Conference auf die Vegas Golden Knights (mit Luca Sbisa). Genau wie Vegas steht auch Winnipeg erstmals in den Playoff-Halbfinals um den Stanley Cup. Das erste Spiel steht in der Nacht auf Sonntag in Winnipeg im Programm.

Winnipeg kann vom ersten kanadischen Stanley-Cup-Triumph seit Montreal (1993) träumen, sollte es die Hürde Vegas Knights nehmen. Im Osten ermitteln die Tampa Bay Lightning und die Washington Capitals den zweiten Finalisten.