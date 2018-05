Das Programm ist, wie immer an einer Eishockey-WM, dicht gedrängt. In den ersten fünf Tagen absolvieren die Schweizer gleich vier Spiele. Logisch, war da am einzigen, freien Tag Erholung angesagt.

Lediglich die Spieler, die am Sonntag gegen die Slowakei (2:0) nicht zum Einsatz gekommen waren, trainierten am Montag auf dem Eis. Der Rest der Equipe blieb im nahe gelegenen Hotel oder vertrieb sich die Zeit im ebenfalls angrenzenden, riesigen Einkaufszentrum.

Spieler und Staff konnten es in entspannter Atmosphäre tun. Der gelungene WM-Auftakt war auf jeden Fall Balsam für die nach der missglückten Olympia-Mission durchaus angespannten Nerven.

Harmonie trotz vielen Veränderungen

Dass die Mannschaft in Kopenhagen so gut harmoniert, ist angesichts der recht grossen Umwälzungen, welche es im Hinblick auf das WM-Turnier gab, alles andere als selbstverständlich.