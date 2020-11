Verschiebungen und Neuansetzungen wegen Coronavirus

Nachdem am Montag ein erster positiver Test publik geworden war, stellte das Büro des Kantonsarzts am Montag das Team bereits vorsorglich unter Quarantäne. Die Partie vom Dienstag gegen die Rapperswil-Jona Lakers wurde daraufhin verschoben worden. Wegen der nun verordneten Quarantäne bis Samstag in einer Woche müssen auch die nächsten drei Spiele gegen die SCL Tigers (Freitag/13. November), Bern (Dienstag/17. November) und Davos (Samstag/21. November) verschoben werden.

Zwei Neuansetzungen

Statt gegen Lausanne spielen die SCL Tigers am Freitag nun gegen Lugano. Und für den Samstag wurde die Partie Fribourg - Biel neu angesetzt. Beide Partien werden vorgezogen.