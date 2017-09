Das Nachwuchs- und Amateurkomitee des Schweizer Eishockeyverbandes hat vier Tage vor dem ersten Meisterschaftsspiel den HC Uni Neuchâtel von der neu geschaffenen MSL (dritthöchste Spielklasse der Schweizer Meisterschaft) suspendiert.

Die Neuenburger hätten die für die Teilnahme an der MSL gestellten Auflagen nicht erfüllt. Der Einzelrichter wurde beauftragt, ein juristisches Verfahren zu eröffnen.

Uni Neuchâtel kündigte bereits einen Rekurs an, sollte der Einzelrichter die Suspension bestätigen. Uni Neuchâtel sollte die Meisterschaft in der MSL am Samstag mit dem Heimspiel gegen Seewen in Angriff nehmen.