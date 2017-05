Für die Schweizer war der Sieg der Tschechen eine positive Nachricht. Sie können nun von den Franzosen nicht mehr eingeholt werden. Verliert Norwegen am Montag gegen Kanada nach 60 Minuten, steht das Team von Trainer Patrick Fischer unabhängig vom Resultat am Sonntagabend gegen Finnland in der K.o.-Phase.

Frankreich verlor die Partie gegen Tschechien vor 13'003 Zuschauern in den Special Teams. Die Osteuropäer münzten die ersten beiden Überzahl-Möglichkeiten in Tore um und gingen bis zur 38. Minute 3:1 in Führung. Zwar traf auch die "Equipe tricolore" beim 1:1 (21.) im Powerplay, wobei Stéphane Da Costa mit einer schönen Aktion seinen vierten Treffer aus dem Spiel heraus an diesem Turnier erzielte. Allerdings war die Ausbeute zu gering, konnten doch die Franzosen während 10:35 Minuten in Überzahl spielen, wovon 96 Sekunden in doppelter. Zudem erwischte Goalie Florian Hardy, der gegen Finnland (5:1) und Kanada (2:3) überzeugt hatte, nicht den besten Tag.

Im letzten Drittel hatten die Tschechen die Partie im Griff, daran änderte auch das zwischenzeitliche 2:4 von Antoine Roussel (51.) nichts. Das vorentscheidende 4:1 schoss Michal Repik, der schon zum 2:1 (27.) erfolgreich gewesen war. Repik spielte im Frühjahr 2015 kurz für den EV Zug. Roman Cervenka von Fribourg-Gottéron liess sich beim 3:1 von Jan Rutta einen Assist gutschreiben.

Gaudreau überragend

Während in der "Schweizer" Gruppe noch kein Viertelfinalist feststeht, qualifizierten sich in Köln nach Russland auch die USA für die Top 8. Sie feierten beim 6:1 gegen die Slowakei den fünften Sieg in Serie. Johnny Gaudreau hatte mit zwei Toren und einem Assist bei der Hälfte der amerikanischen Tore seinen Stock im Spiel. Dem Stürmer der Calgary Flames war bereits gegen Schweden (4:3) ein Doppelpack gelungen. Insgesamt hat er nun neun Punkte (6 Treffer) auf dem Konto.

Die Slowakei bleibt derweil auf vier Zählern sitzen und ist noch nicht sicher gerettet. So oder so ist es für die Osteuropäer ein weiteres enttäuschendes Turnier. Seit dem Gewinn der Silbermedaille 2012 in Helsinki erreichten sie nur noch 2013 in Stockholm die Viertelfinals.

Die Resultate in der Übersicht

Gruppe A (in Köln). Sonntag: Slowakei - USA 1:6 (0:1, 1:3, 0:2). - Rangliste: 1. USA* 6/15. 2. Russland* 5/14. 3. Schweden 5/10. 4. Lettland 5/9. 5. Deutschland 6/9. 6. Dänemark 5/4. 7. Slowakei 6/4. 8. Italien 6/1. - *= in den Viertelfinals.

Gruppe B (in Paris): Frankreich - Tschechien 2:5 (0:1, 1:2, 1:2). - Rangliste: 1. Kanada 5/13. 2. Tschechien 6/13. 3. Schweiz 5/11. 4. Finnland 5/9. 5. Norwegen 5/8. 6. Frankreich 6/7. 7. Weissrussland 6/4. 8. Slowenien+ 6/1. - += Absteiger.