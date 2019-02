Es ist der längste Vertrag, den der SCB jemals mit einem Spieler abgeschlossen hat.

Der 27-jährige Flügel kam 2007 als Novize zum SCB und debütierte im Herbst 2009 im Alter von 18 Jahren in der ersten Mannschaft, konnte sich dort sofort etablieren. Er steht mittlerweile in seiner zehnten Saison und hat mit Bern vier Meistertitel und einmal den Cup gewonnen. In bislang 545 Meisterschaftsspielen brachte er es auf 81 Tore und 111 Assists.

Es ist gut denkbar, dass der Langzeitvertrag eine Ausstiegsklausel enthält. Scherwey hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass ihn der Gang in die NHL reizen würde.