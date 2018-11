Toni Rajala spielt seit der Saison 2016/17 für den aktuellen Leader der National League und hat mit konstant starken Leistungen seinen Status als Publikumsliebling im Berner Seeland gefestigt. In der laufenden Saison erzielte der 27-jährige Finne in 20 Meisterschaftsspielen 19 Skorerpunkte (9 Tore). Damit ist er ligaweit die Nummer 6 in der Skorerwertung.