Meier traf am Samstag beim 3:2-Sieg nach Verlängerung in der Schlussphase des ersten Drittels innerhalb von gut drei Minuten zum 1:1 und 2:1.

Nino Niederreiter hatte in der Saison 2016/2017 25 Mal getroffen, so oft wie bis dahin kein anderen Schweizer innerhalb einer NHL-Spielzeit. Am Samstag musste er zwar diese Bestmarke abgeben, konnte sich aber auch als Doppeltorschütze in Szene setzen.

Der Bündner, der am Vortag mit einer Minus-6-Bilanz einen grausigen Abend erwischt hatte, brachte beim 5:3 bei den Nashville Predators die Carolina Hurricanes mit 2:0 in Führung. Es waren seine Saisontore 19 und 20.