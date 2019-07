Timo Meier, ein dynamischer und kräftiger Flügel, hatte sich in der abgelaufenen Saison als Top-6-Stürmer bei den Sharks etabliert und Schweizer Punktrekorde für die Regular Season und die Playoffs erzielt.

Der WM-Silbermedaillengewinner mit der Schweiz von 2018 realisierte in 74 Qualifikationsspielen 30 Tore (Schweizer NHL-Rekord) und kam auf total 66 Skorerpunkten. In den Playoffs folgten 15 Skorerpunkte (5 Tore/10 Assists) aus 20 Spielen. Innerhalb des Teams war der 22-jährige Appenzeller ex-aequo drittbester Goalgetter sowie viertbester Punktesammler und die Nummer 4 bei der Anzahl Powerplay-Toren (6).

Auch in Sachen Torschüsse (250) und Puck-Eroberungen (49) erzielte er in der vergangenen Saison Bestwerte. Seit 2016 bestritt Meier 193 NHL-Spiele mit 108 Skorerpunkten (je 54 Tore und Assists) für die Sharks.

Wohl sechs Millionen Dollar pro Jahr für "Herzstück des Teams"

"Timo ist einer ein junger, dominanter Power-Stürmer. Er besass massgeblichen Anteil an unserem Halbfinal-Vorstoss in den letzten Playoffs. Er hat sich zu einem Herzstück unseres Teams entwickelt. Und wir sind überzeugt, dass er seine beste Hockey-Zeit noch vor sich hat", betonte General Manager Doug Wilson.

Offizielle Zahlen wollten die Sharks zwar nicht nennen. Unbestätigte Quellen gehen von einem Vierjahresvertrag bis 2023 mit einem Jahressalär von sechs Millionen Dollar für Meier aus. Das wäre mehr als der bisherige Top-Wert von Nino Niederreiter.

Der im Januar zu den Carolina Hurricanes gewechselte Bündner hatte 2017, damals noch für Minnesota, einen bis 2022 gültigen Kontrakt unterzeichnet, der ein Jahresverdienst von 5,25 Millionen Dollar vorsah. Neuer Leader dürfte demnächst Roman Josi werden. Der Captain der Nashville Predators sollte demnächst seinen Vertrag verlängern und jährlich rund neun Millionen Dollar verdienen.

Meier besass bei den Sharks aktuell erste Priorität für einen Team-Verbleib, nachdem im Vormonat bereits der schwedische Top-Verteidiger Erik Karlsson einen mit 92 Millionen Dollar dotierten Achtjahresvertrag unterzeichnet hatte. Karlsson ist damit der bestverdienende NHL-Verteidiger.

Captain Pavelski verlässt Sharks

Derweil verlässt Captain Joe Pavelski (34) die Sharks. Der beste Skorer der Qualifikation in den Reihen der Kalifornier unterzeichnete einen mit 21 Millionen Dollar dotierten Dreijahresvertrag bei den Dallas Stars.

Weiter aus Schweizer Sicht holten die Nashville Predators mit Roman Josi und Yannick Weber eine Offensiv-Verstärkung. Stürmer Matt Duchene (28), einst Lockout-Spieler bei Ambri-Piotta und zuletzt Teamkollege von Dean Kukan beim Playoff-Überraschungsteam Columbus Blue Jackets, erhielt bei den Predators einen mit 56 Millionen dotierten Siebenjahresvertrag.

Rangers holen Panarin mit 81,5-Millionen-Dollar-Vertrag

Den grössten Deal im aktuellen Free-Agent-Markt realisierten die New York Rangers, die den Russen Artemi Panarin (27) für sieben Jahre und eine Lohnsumme von 81,5 Millionen Dollar engagierten. Der russische Top-Stürmer war bei Columbus mit 28 Toren und 87 Punkten in 79 Qualifikationsspielen Topskorer und imponierte anschliessend mit elf Punkten in zehn Playoff-Spielen.