Der Franko-Amerikaner, der in Genf, Kloten und Lugano ausgebildet wurde, war im vergangenen Jahr in die Schweiz zu National-League-Absteiger Kloten zurückgekehrt. Zuvor hatte er während sechs Saisons in Nordamerika, vorwiegend in der AHL, gespielt.

2012 war Bozon als Nummer 64 von den Montreal Canadiens gedraftet worden. Zwei Jahre später lag der Sohn von Philippe Bozon wegen einer Hirnhautentzündung während mehreren Tagen im künstlichen Koma.