Sollten die Slowaken gegen Schweden und Russland sowie die Franzosen gegen Tschechien keine Punkte holen, dann wird der Schweiz aus den verbleibenden drei Partien ein Zähler zur Qualifikation für die Viertelfinals reichen. Die Franzosen sind am Dienstag der letzte Schweizer Vorrundengegner.

Der Sieg gegen Frankreich war für die Slowakei ein hartes Stück Arbeit. Erst zehn Sekunden vor dem Ende erlöste Michal Cajkovsky die Mitteleuropäer mit einem Schuss ins leere Tor. Als Matchwinner liess sich David Buc mit einem Tor und zwei Assists feiern.

In der Gruppe B in Herning gaben die USA gegen Lettland etwas überraschend einen Punkt ab. Dank einem Powerplay-Treffer von Cam Atkinson in der 62. Minute setzten sich die Amerikaner 3:2 nach Verlängerung durch. Luganos Elvis Merzlikins im Tor der Letten glänzte mit 30 Paraden.

Der Punktgewinn Lettlands verschärfte insbesondere die Lage Deutschlands. Der Olympia-Zweite muss am Samstag nicht nur das Direktduell gegen die Letten für sich entscheiden, sondern wird auch gegen Finnland und Kanada punkten müssen, um noch eine Chance auf die Viertelfinals zu haben.