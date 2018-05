1997 schloss die Schweiz die B-WM im bescheidenen 3. Rang ab. Auf die Titelkämpfe 1998 in der Schweiz stockte die IIHF die A-Gruppe von acht auf zwölf Teams auf; der Gastgeber war neu zudem automatisch gesetzt. So durfte die Schweiz im Gegensatz zu 1990 in Bern am Heimturnier starten.

In den sechs Partien der Vor- und Zwischenrunde reichten der Schweiz zum Auftakt der 13-jährigen Ära Ralph Krueger ein Remis gegen die Slowakei (1:1), ein 5:1 gegen Frankreich sowie der erste Sieg an einer WM gegen Russland (4:2) zum Einzug in den Halbfinal.

Speziell war vor allem der Sieg gegen Frankreich zum Abschluss der Vorrunde im Zürcher Hallenstadion: Mit einem 3:1 wären die Schweizer in die Abstiegsrunde verwiesen worden. Marcel Jenni sicherte der Schweiz mit dem 4:1 (57.) den Klassenerhalt.

Weil aber die Franzosen für das Vermeiden der Abstiegsrunde einen Treffer benötigten, nahmen sie den Torhüter für einen sechsten Feldspieler raus. Das 5:1 ins leere Tor (60.) - erneut durch Jenni - war gleichbedeutend mit dem Weiterkommen in die Zwischenrunde (mit zwei Vierergruppen). In den Medaillenspielen scheiterte die Schweiz erneut gegen Schweden (1:4 und 2:7 in der Best-of-2-Halbfinalserie) und Tschechien (0:4 im Bronze-Spiel).

Schweizer Aufstellung beim 5:1 gegen Frankreich: Aebischer; Rauch, Sutter; Kessler, Streit; Steinegger, Seger; Rüthemann, Reto von Arx, Jeannin; Baldi, Plüss, Jaks; Micheli, Zeiter, Patrick Fischer; Jenni, Crameri, Antisin. Ersatzgoalie: Pavoni.

