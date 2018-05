Im Wissen, dass sie mit einem klaren und nie gefährdeten 5:1-Sieg im letzten Gruppenspiel das gesteckte Minimalziel an diesem Turnier, den Einzug in die Viertelfinals, erreicht hatten.

Einzug in den Viertelfinal ist nicht selbstverständlich

Am Donnerstag warten nun die Finnen am Zweitspielort Herning als Gegner. Doch die waren in diesen Momenten für Fans und Spieler noch weit weg. Erst einmal galt es, den Moment zu geniessen. Sich zu freuen, dass die Schweiz zum zweiten Mal in Serie an einer Eishockey-WM den Einzug in die Viertelfinals geschafft hat.

Etwas, was zuletzt 2007 sowie 2008 gelang und zeigt, dass dieser neuerliche Sprung unter die besten acht Teams für die Schweizer alles andere als selbstverständlich ist. «Ich bin stolz auf das Team, welches bisher ein gutes Turnier gespielt hat. Jetzt haben wir als Lohn die Viertelfinal-Qualifikation erreicht», freute sich Nationaltrainer Patrick Fischer.

Genugtuung für Patrick Fischer

Gerade ihm, der nach dem missglückten Olympia-Auftritt der Schweizer arg in die Kritik geraten war, tat das Erreichen des Minimalziels sichtlich gut. Für Fischer bedeutet es vor allem, dass er seiner Arbeit während des bis zur WM 2020 in der Schweiz laufenden Vertrags nun etwas gelassener nachgehen kann.