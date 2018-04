Für den Schweizer Ehrentreffer war Damien Riat besorgt. Der Stürmer von Genève-Servette traf in der 45. Minute nach einem schnell vorgetragenen Angriff mit einem platzierten Handgelenkschuss. Für den 21-jährigen Romand war es im zehnten Länderspiel bereits der vierte Treffer.

Ansonsten blieb die junge Schweizer Mannschaft in der Offensive einiges schuldig; sie gab in 60 Minuten nur 17 Schüsse aufs Tor der Tschechen ab.

Wie tags zuvor gerieten die Schweizer bis kurz nach Spielhälfte mit 0:3 in Rückstand. Dem 0:2 des Davoser Stürmers Robert Kousal (nach schönem Zuspiel von Fribourgs Roman Cervenka) ging ein Puckverlust von Matthias Rossi in der neutralen Zone voraus; beim 0:3 erwischte Adam Polasek nach einem ungenügenden Backchecking der Schweizer Torhüter Gilles Senn zwischen den Beinen.

Der Davoser Keeper zeigte in seinem dritten Einsatz für das Nationalteam allerdings eine mehr als solide Leistung. So konnte die Schweiz dank einigen starken Paraden des Wallisers bis zur 19. Minute die Null halten. Beim vierten Gegentreffer hatte Senn einem sechsten Feldspieler Platz gemacht.

Den ersten Vergleich am Mittwoch in der Kleinstadt südlich von Prag hatten die Schweizer mit 2:5 verloren. Für die Nationalmannschaft geht es kommende Woche mit zwei Heim-Länderspielen gegen Weissrussland weiter. In der zweiten Vorbereitungswoche werden auch Zugs Captain Raphael Diaz und der Davoser Stürmer Samuel Walser zum Team stossen.

Telegramm:

Tschechien - Schweiz 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Pribram. - 4023 Zuschauer. - SR Sir/Hradil (CZE), Ondracek/Svoboda (CZE). - Tore: 19. Kaut (Pyrochta, Mozik) 1:0. 20. (19:38) Kousal (Cervenka, Horak) 2:0. 33. Plasek (Orsava, Musil) 3:0. 45. Riat (Lammer) 3:1. 58. Hanzl 4:1 (ins leere Tor). - Strafen: je 2mal 2 Minuten.

Tschechien: Bartosak; Mozik, Pyrochta; Klok, Polasek; Pavelka, Hrbas; Nestrasil, Hanzl, Stransky; Kousal, Horak, Cervenka; Orsava, Musil, Stastny; Kaut, Tomasek, Ordos.

Schweiz: Senn; Genazzi, Loeffel; Paschoud, Frick; Geisser, Zryd; Lammer, Corvi, Riat; Mottet, Vermin, Simion; Suri, Albrecht, Wick; Ryser, Rossi.

Bemerkungen: Schweiz ohne van Pottelberghe (Ersatztorhüter). - Schüsse: Tschechien 35 (14-9-12); Schweiz 17 (6-6-5). - Powerplay-Ausbeute: Tschechien 0/2; Schweiz 0/2. - Teams spielten noch 5 Minuten Verlängerung mit 3-gegen-3-Feldspieler (1:0 Tore für Tschechien).