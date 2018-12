Der 24-jährige Stadtzürcher soll Leonardo Genoni ersetzen und unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Um ein Jahr verlängert wurde zudem der Vertrag mit Ersatzgoalie Pascal Caminada.

Schlegel tritt in Bern in grosse Fussstapfen. Genoni war mit dem HC Davos und Bern insgesamt viermal Meister und führte die Schweizer Nationalmannschaft im Mai zur WM-Silbermedaille. Schlegel duellierte sich bei den ZSC Lions in den letzten Jahren mit Lukas Flüeler um die Nummer-1-Position im Tor. Er kam in viereinhalb Saisons mit dem aktuellen Schweizer Meister zu insgesamt 114 Einsätzen, allerdings nur sechs davon in den Playoffs. Zudem nahm er an der WM 2017 in Paris teil.