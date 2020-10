SCB verabschiedet sich mit Gala von den Fans

Die Berner markierten im zweiten Abschnitt vier Tore innerhalb von elf Minuten. Nicht die typischen Skorer erzielten die Tore: Jeremi Gerber (zum 2:0) und Gregory Sciaroni (6:0) trafen zum ersten Mal in dieser Saison; Inti Pestoni (1:0), Mika Henauer (3:0) und Tristan Scherwey (4:0) erzielten jeweils ihr zweites Tor. Der Schwede Ted Brithén kam zu seinem dritten Treffer innerhalb einer Woche, und der Kanadier Dustin Jeffrey stand bei vier der fünf Toren auf dem Eis.

Und Biel? Bei den Seeländern missriet Coach Lars Leuenberger die Rückkehr nach Genf gehörig. Die Bieler müssen ihr Defensivspiel überdenken: Seit dem 6:0-Startsieg über Lausanne kassierte der EHCB in jeder Partie mindestens vier Gegentore.

Lausanne besiegte Ambri erneut

Der Lausanne Hockey Club gewann mit 3:2 gegen Ambri-Piotta vor 4341 Zuschauern auch sein drittes Heimspiel. Schon am Dienstag hatte Lausanne gegen die Leventiner 3:2 gewonnen, damals auswärts und erst nach Verlängerung. Am Dienstag gelangen Denis Malgin zwei und Christoph Bertschy ein Tor. Drei Tage später machten sie es umgekehrt: Malgin brachte Lausanne nach 32 Minuten in Führung, Bertschy stellte danach mit zwei Treffern den Sieg sicher.

Die Lausanner verbesserten sich dank des Erfolges in der Tabelle auf den 2. Platz. Wie der EV Zug holte Lausanne in den ersten drei Wochen 17 Zähler; die Waadtländer benötigten dazu indes ein Spiel mehr.

Bei Lausanne hütete diesmal wieder Tobias Stephan (30 Paraden) das Tor, der in den letzten 134 Minuten bloss noch zwei Gegentreffer zuliess. Mit ihm vor dem Kasten feierte Lausanne auch den bislang wertvollsten Sieg: das 3:0 vor einer Woche in Zug.