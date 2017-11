Sarault sprang vor drei Wochen nach der Freistellung von Dan Ratushny interimistisch ein. Laut der Zeitung "24 heures" soll der 44-jährige Kanadier nun den Posten bis zum Saisonende übernehmen. Sarault habe ein entsprechendes Vertragsangebot von den Waadtländern erhalten.

Sarault führte Lausanne nach einem 1:2 in Ambri beim Einstand zu vier Siegen in Folge, ehe es am letzten Wochenende zwei Niederlagen gegen Bern und Lugano absetzte. Bevor er die erste Mannschaft übernahm, war er Trainer der Elite-A-Junioren.