Sabres verteidigen Spitzenposition in der Liga trotz Niederlage

Buffalo führte gegen Arizona dank dem je siebten Saisontor von Jack Eichel und Jeff Skinner nach gut elf Minuten bereits mit 2:0, schoss danach aber keine weiteren Tore mehr und musste sich am Ende den Coyotes im Penaltyschiessen geschlagen geben.

Für die Sabres war es erst die vierte Niederlage im 13. Spiel, die erste zuhause im KeyBank Center. Mit 20 Punkten führt die Mannschaft von Ralph Krueger die Liga aber weiterhin vor den Washington Capitals an.

Eine 2:7-Abfuhr erlitt Denis Malgin mit den Florida Panthers in Vancouver. Die Gäste starteten miserabel in die Partei und lagen nach gut sechs Minuten bereits 0:3 zurück, nach dem ersten Drittel führten die Canucks 5:1. Malgin blieb ohne Skorerpunkt und verliess das Eis am Ende mit einer Minus-2-Bilanz.