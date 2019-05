Matchwinner war Goalie Andrej Wassiljewski, der in der regulären Spielzeit und der zehnminütigen Overtime 50 Schüsse parierte und sich im Penaltyschiessen nicht bezwingen liess. Für die Russen trafen im Shootout Ilja Kowaltschuk und Nikita Gussew.

Gussew hätte die Partie schon in der 69. Minute entscheiden müssen, als er aus kurzer Distanz das leere Tor verfehlte. Allerdings hatten auch die Tschechen mehr als genug Chancen, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Sie waren das aktivere Team. Im ersten Drittel wendeten sie ein 0:1 (13.) in ein 2:1 (19.). Den zweiten Treffer der Tschechen erzielte Dominik Kubalik, der in der abgelaufenen Qualifikation der National League der beste Skorer gewesen war. Die Vorarbeit leistete Jan Kovar, der mit dem EV Zug in Verbindung gebracht wird.

Die Russen glichen nach nur 39 Sekunden im Mitteldrittel dank Artjom Anissimow zum 2:2 aus. Bronze ist für das Team von Trainer Ilja Worobjow jedoch nur ein Trostpflaster, galt es doch als grosser Favorit auf Gold. Für die Tschechen ging derweil die Durststrecke weiter. Die letzte WM-Medaille liegt bereits sieben Jahre zurück.

Telegramm:

Russland - Tschechien 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0) n.P.

Bratislava. - 9085 Zuschauer. - SR Gouin/Kaukokari (CAN/FIN), Malmqvist/Oliver (SWE/USA). - Tore: 13. (13:00) Grigorenko (Sergatschjow) 1:0. 14. (13:41) Repik (Sklenicka, Rutta) 1:1. 19. Kubalik (Kovar, Gulas) 1:2. 21. (20:39) Anissimow (Gussew) 2:2. - Penaltyschiessen: Vrana -, Kowaltschuk -; Kubalik -, Kutscherow -; Kovar -; Gussew 2:0, Hronek -. - Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Russland, 2mal 2 Minuten gegen Tschechien.

Russland: Wassiljewski; Saizew, Orlow; Gawrikow, Sergatschjow; Sadorow, Chafisullin; Plotnikow, Andronow, Kowaltschuk; Kutscherow, Anissimow, Gussew; Kaprissow, Kusnezow, Owetschkin; Dadonow, Malkin, Grigorenko; Barabanow.

Tschechien: Hrubec; Rutta, Sklenicka; Gudas, Kolar; Hronek, Musil; Zamorsky; Repik, Tomas Zohorna, Hynek Zohorna; Gulas, Kovar, Kubalik; Voracek, Frolik, Simon; Jaskin, Faksa, Palat; Vrana.