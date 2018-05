Die favorisierten Russen liessen den Slowaken, die im Verlauf des Turniers einen Steigerungslauf hinlegten und gegen Schweden und Tschechien punkteten, keine echte Siegchance.

Bereits nach dem ersten Drittel stand es nach Toren von Maxim Manin (12.) und Nikita Gussew (17.) 2:0 für die Russen, bei einem Schussverhältnis von 17:2. In der Folge schaukelte Russland den Vorsprung souverän über die Zeit. In den letzten beiden Minuten trafen Maxim Schalunow und Ilja Michejew noch ins verlassene Tor

Während Russland gegen Schweden um den Gruppensieg spielt, liegen die Vorteile in der Gruppe A im Kampf um das letzte Viertelfinal-Ticket nun wieder bei der Schweiz. Dem Nationalteam reicht am Dienstag gegen die Franzosen ein Sieg mit zwei Punkten, um sich zum zweiten Mal in Folge an einer WM für die K.o.-Phase zu qualifizieren.

Bei einem Sieg der Slowaken gegen Russland hätte der Schweiz das unerwartet frühe Aus gedroht. Nun haben es Fischers Spieler wieder in den eigenen Händen, dass die WM zu einem Erfolg wird. Dafür müssen die Schweizer nach den Niederlagen gegen Russland (3:4) und Schweden (3:5) aber wieder auf die Siegstrasse zurückfinden.

Ein Sieg gegen Frankreich darf von dieser Schweizer Mannschaft erwartet werden, obwohl es auch für "Les Bleus" keine Kehrauspartie ist. Im optimalen Fall könnten die Franzosen noch die Viertelfinals erreichen. Die Voraussetzung dafür wäre ein Sieg nach 60 Minuten gegen die Schweiz. Danach müssten sie auf Schützenhilfe der Weissrussen gegen die Slowakei hoffen.

Im Fall eines Sieges gegen die Franzosen müssten die Schweizer in den WM-Zweitspielort Herning reisen. Dort würde am Donnerstag im Viertelfinal entweder Finnland oder die USA warten. Diese beiden Mannschaften ermitteln am Dienstag im Direktduell den Sieger der Gruppe B.