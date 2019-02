Thomas Rüfenacht erzielte in der 56. Minute in Überzahl das Siegestor zum 3:2. Vorbereitet wurde der Treffer von Topskorer Mark Arcobello, der im Finish noch mit einem Schuss ins leere Tor das Schlussresultat herstellte.

Der SCB wendete damit zum vierten Mal in der laufenden Saison ab, in mehr als zwei Meisterschaftsspielen in Folge das Eis als Verlierer zu verlassen.

Der Leader wollte sich für den Heim-Ausrutscher gegen Fribourg-Gottéron am Vorabend rehabilitieren und agierte vorab im ersten und letzten Drittel konzentriert, diszipliniert und gradlinig. Die 2:0-Führung nach Toren des ehemaligen Bielers Gaëtan Haas und im Powerplay von Andrew Ebbett nach dem Startdrittel war die logische Folge.

Doch Biel schlug im Mitteldrittel eindrucksvoll zurück. Der Anschlusstreffer des Finnen Jarno Kärki, der bereits am Vorabend in Rapperswil-Jona zweimal erfolgreich war, blieb ein vorerst karger Lohn. Neun Minuten vor Ende der regulären Spielzeit folgte dann immerhin noch der einmalige Ausgleich (2:2) von Topskorer Toni Rajala (52.). Danach zog Bern aber wieder davon.

Biel - Bern 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

6521 Zuschauer. - SR Lemelin/Mollard, Fuchs/Kovacs. - Tore: 4. Haas (Bieber) 0:1. 17. Ebbett (Andersson, Moser/Ausschluss Fey) 0:2. 34. Kärki (Salmela) 1:2. 52. Rajala (Fey, Tschantré) 2:2. 56. Rüfenacht (Arcobello/Ausschluss Pouliot) 2:3. 59. Arcobello (Ausschluss Kreis; Mursak) 2:4 (ins leere Tor). - Strafen: 6mal 2 plus 10 Minuten (Rajala) gegen Biel, 5mal 2 Minuten gegen Bern. - PostFinance-Topskorer: Rajala; Arcobello.

Biel: Hiller; Fey, Salmela; Kreis, Maurer; Moser, Forster; Sataric; Riat, Pouliot, Rajala; Brunner, Diem, Künzle; Hügli, Fuchs, Kärki; Schmutz, Neuenschwander, Pedretti; Tschantré.

Bern: Genoni; Burren, Almquist; Kamerzin, Blum; Andersson, Beat Gerber; Colin Gerber; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Bieber, Haas, Scherwey; Mursak, Ebbett, Kämpf; Sciaroni, Heim, Berger; Grassi.

Bemerkungen: Biel ohne Paupe (verletzt) und Earl (überzähliger Ausländer), Bern ohne Untersander, Krueger und Jeremi Gerber (alle verletzt) und Boychuk (überzähliger Ausländer). - Maurer und Diem (beide Biel) im Startdrittel verletzt ausgeschieden. - Biel von 58:25 bis 58:57 ohne Goalie.