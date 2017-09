Der 26-jährige Kanadier erholt sich von einer Knieoperation. Ellis spielte praktisch die gesamte vergangene Saison an der Seite von Josi. In den Playoffs trug er mit fünf Toren und acht Assists wesentlich zum erstmaligen Einzug in den Stanley-Cup-Final bei, der gegen die Pittsburgh Penguins mit 2:4 Siegen verloren ging.