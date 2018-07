Damit können andere Klubs den NHL-Vertrag des 22-jährigen Romands übernehmen, andernfalls kann San Jose den Vertrag auflösen.

Rod wird aller Wahrscheinlichkeit nach in die Schweiz zurückkehren. Er verlängerte seinen Vertrag mit seinem Stammklub Genève-Servette vorzeitig um zwei Jahre bis 2024 und soll bei den Genfern, bei denen er in den letzten fünf Saisons in 197 Spielen 60 Skorerpunkte sammelte, Captain werden. Er wird deshalb nicht mehr nach Nordamerika wechseln, wenn er in der AHL spielen müsste.

Rod unterschrieb im März 2017 mit den Kaliforniern einen Entry-Level-Kontrakt über drei Jahre. Die NHL-Organisation hatte den Stürmer im Juni 2014 als Overall-Nummer 53 gedraftet. Gegen Ende der vergangenen zwei Saisons bestritt er insgesamt 16 AHL-Spiele (1 Tor, 4 Assists) für das Farmteam San Jose Barracuda.