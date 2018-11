Suri stammt aus der Nachwuchsabteilung des EHC Kloten, seit 2012 steht er jedoch beim EV Zug unter Vertrag, mit dem er im Frühjahr 2017 bis in den Playoff-Final vorgestossen ist. Für die Zentralschweizer sammelte der Flügelstürmer in der Liga in 321 Spielen 227 Skorerpunkte. Vor seinem siebenjährigen Gastspiel in Zug stand Suri zudem für Kloten, Genève-Servette, Lausanne und die Rapperswil-Jona Lakers im Einsatz.

Für die Schweizer Nationalmannschaft absolvierte Suri bislang 87 Länderspiele. Er nahm einmal an Olympischen Spielen (2014) und viermal an Weltmeisterschaften teil. 2013 gehörte er in Stockholm dem Team an, das die WM-Silbermedaille gewann.