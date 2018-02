Patrick Fischer sagt, er wisse nicht, warum das Powerplay nicht funktioniere. «Das Powerplay war nicht schlecht, es war grottenschlecht.» Patrick Fischer sagt, er wisse nicht, warum so viele Spieler ihr Potenzial nicht abrufen konnten. Patrick Fischer hat schon im Laufe des Turniers darüber geklagt, dass ihm die Spieler nicht zuhören und nicht umsetzen, was er sagt. Patrick Fischer sagt, zu viele Spieler seien nicht im Turnier angekommen. Er erkennt die Probleme. Aber er hat wieder einmal keine Antworten. Kein Wunder. Als Trainer ist er schon in Lugano an dieser Ratlosigkeit gescheitert. Er musste gehen, als seine Mannschaft bis auf den letzten Platz abgesunken war. Sein Nachfolger Doug Shedden führte sie noch in der gleichen Saison bis in den Final der Playoffs.

Die Nationalmannschaft ist kein Ausbildungsprojekt

Wer den finalen Auftritt hier von Raëto Raffainer und Patrick Fischer als neutraler Beobachter ganz unbefangen hörte, traute seinen Ohren nicht. Sympathische Ratlosigkeit. Aber hier geht es um die Nationalmannschaft. Hier zählen nur die Resultate. Die Nationalmannschaft ist auch kein Ausbildungsprojekt für junge Trainer. Sie muss vom bestmöglichen Trainer geführt werden.

Die Bilanz dieser Saison ist miserabel. Die Nationalmannschaft hat sieben von neun Partien verloren (die Spiele gegen Klubteams am Spengler Cup nicht mitgezählt). Aber auch die langfristige Bilanz ist ernüchternd. Bei allen Turnieren unter Patrick Fischer – bei der WM 2016 und 2017 und nun beim olympischen Turnier – waren wir am Anfang nicht bereit und nur einmal (WM 2017) hat es wenigstens für den Viertelfinal gereicht. Bei keiner ernstzunehmenden Hockeynation bleiben ein Trainer und ein Sportdirektor nach einer solchen Bilanz im Amt. Bei uns schon.