Der Medienraum des Zürcher Hallenstadions ist so voll, wie er es normalerweise nur während eines Playoff-Finals ist. Die ZSC Lions haben zur Pressekonferenz gerufen – und fast alle sind gekommen. Mit gutem Grund: Ein paar Stunden vorher haben die Zürcher eine mediale Bombe platzen lassen, die Entlassung von Serge Aubin verkündet und gleichzeitig Arno Del Curto als neuen Trainer bekannt gegeben. Eine Rochade, mit welcher niemand in der Szene zu diesem Zeitpunkt gerechnet hat.

Die Verantwortlichen der ZSC Lions wissen, was dieser personelle Paukenschlag bedeutet, und bereiten sich entsprechend generalstabsmässig auf den medialen Rummel vor. «Wenn wir einen unbekannten Trainer geholt hätten, hätten wir so etwas nicht veranstaltet. Dann wären vielleicht drei Leute zum Medientermin gekommen», sagt Lions-CEO Peter Zahner lächelnd.

Ein anderes Universum

Arno Del Curto erscheint, eingekleidet in einem eleganten Jackett mit aufgesticktem ZSC-Lions-Logo und einem weissen Hemd. Auf dem Kragen prangt der Name des Kleidersponsors. So wird man ihn in Zukunft auch hinter der Bande sehen. Der Vertrag mit dem Sponsor schreibt es so vor. Fertig Davoser Freestyle-Look. Willkommen in der glatt polierten Welt einer grossen Sportorganisation.

Sowieso ist der Planet Del Curto, um den sich in Davos während über 22 Jahren fast alles drehte, quasi von heute auf morgen in ein neues Universum katapultiert worden. Am Sonntagabend, wenige Stunden nach der 1:2-Niederlage der ZSC Lions gegen den HC Davos, nahmen die Zürcher Verantwortlichen Kontakt mit ihm auf. Am Montagmorgen unterschrieb er einen Vertrag bis Ende Saison. Zuvor hatte der HCD ordnungsgemäss die Freigabe für den Ende November zurückgetretenen Trainer erteilt.

Jedes Wort hat Gewicht

Als der 62-Jährige auf dem Platz hinter seinem Namensschild Platz nimmt, sind zehn Videokameras und ebenso viele Mikrofone auf ihn gerichtet. Die Medienkonferenz wird per Livestream auf die Computer, Laptops und Handys der Interessierten übertragen. Jedes Wort, das er spricht, hat Gewicht und wird interpretiert. Entsprechend vorsichtig äussert sich der Mann, der in Davos vor allem auch dafür bekannt wurde, dass er öfter mal ziemlich unverblümt seine Meinung kundtat und dabei gerne mal auf politische Korrektheit verzichtete.