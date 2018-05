Den Kampf gegen ebendiese Mentalität hat Patrick Fischer bei seinem Amtsantritt im Dezember 2015 zusammen mit der Verbandsführung um Swiss-Ice-Hockey-CEO Florian Kohler und Nationalmannschaftsdirektor Raeto Raffainer aufgenommen. Der Schlüsselbegriff bei diesem Kulturwandel heisst sinnigerweise «Swissness» – nach Schweizer Art.

Es sollte sich, nach Jahren der nordamerikanischen Herrschaft an der Spitze des Nationalteams, eine eigene, schweizerische Hockeykultur entwickeln. Mit Fischer, diesem jungen, dynamischen Coach als Botschafter.

Der Hintergedanke war klar: Das Produkt Nationalmannschaft sollte generell wieder attraktiver werden. Einerseits im sportlichen Bereich. Mit einer offensiveren, spektakuläreren Spielweise. Andererseits auch für die Sponsoren und Gönner, für die der rhetorisch begabte Fischer der ideale Botschafter sein sollte.

Schöne Verpackung, aber...

So gut diese Ideen auch waren: Die schönste Verpackung hilft nichts, wenn der Inhalt nicht stimmt. So lange also die sportlichen Resultate nicht mit den wohlklingenden Ideen und Leitbildern mithalten konnten, so lange war das Projekt «Swissness» angreifbar. Vor allem dann, wenn die Leistungen, wie eben in Pyeongchang, zu wünschen übrig lassen.

Vor allem Patrick Fischer, der Headcoach der Nationalmannschaft fand sich im medialen Wirbelsturm wieder. Es gab nicht wenige kritische Stimmen, die eine Freistellung aus dem bis zur Heim-WM 2020 laufenden Vertrag forderten.

Eine der Konsequenzen aus dem olympischen Debakel war, dass der Verband Patrick Fischer im Vorfeld der WM aus dem medialen Rampenlicht nahm. Interviews gab er nur noch selten. Und auch während der jetzt laufenden Titelkämpfe macht sich Fischer rar. Die Medienarbeit wurde für den Headcoach auf das Allernötigste beschränkt.

Aufs Wesentliche konzentrieren

Der Hintergrund ist klar. Patrick Fischer sollte sich an dieser WM aufs Wesentliche konzentrieren: seine Arbeit mit den Spielern. Eine Kräftebündelung, die sich für die Schweizer Nationalmannschaft sehr positiv ausgewirkt hat.

Denn aus dem Patrick Fischer, der bei den Nationalspielern sehr beliebt ist und sie zu einer verschworenen Einheit formen kann, wurde ein Patrick Fischer, der seiner Mannschaft auch das nötige taktische Werkzeug mitgeben kann.