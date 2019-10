Patrick Fischer bietet fünf neue Spieler auf

Torhüter Melvin Nyffeler (Rapperswil-Jona Lakers), die Verteidiger Dominik Egli (Rapperswil-Jona Lakers) und Simon Le Coultre (Genève-Servette) sowie die Stürmer Guillaume Maillard (Genève-Servette) und Tyler Moy (Lausanne) stehen vor ihrem Debüt in der Nationalmannschaft. Angeführt wird das Team von Captain Noah Rod, der als einziger vom aktuellen Aufgebot an der letzten WM in der Slowakei teilgenommen hat.

Erstmals im Trainer-Staff mit dabei ist Lars Leuenberger. Der ehemalige Meistertrainer des SC Bern wird als zweiter Assistent neben Tommy Albelin figurieren.

Die Schweiz trifft am Deutschland Cup auf die Slowakei (7. November), Gastgeber Deutschland (9. November) und Russland (10. November).