Olten gewinnt Verfolgerduell im Pruntrut

In einer dramatisch verlaufenen Partie holte Ajoie einen 1:3-Rückstand im Finish der regulären Spielzeit durch Tore von Kevin Ryser und Matthias Joggi auf. Der langjährige NLA-Spieler Joggi war in Unterzahl erfolgreich, wobei die Jurassier ohne Torhüter und dafür mit fünf Feldspielern agierten. Doch am Ende setzte sich Olten durch und schloss durch den Sieg bis auf zwei Punkte zum Zweiten Ajoie auf.

Der Amerikaner Mark van Guilder war mit drei Toren und zwei Assists der überragende Spieler von Visp beim 6:1-Sieg in Winterthur.