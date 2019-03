Für Lugano hätte ein Scheitern keine finanziellen Folgen. Präsidentin und Milliardärin Vicky Mantegazza sichert die wirtschaftliche Existenz ab. Es geht «nur»

um Lob und Preis. Eigentlich müsste ein Scheitern zu einer sportlichen Neuorientierung führen. Ein Trainerwechsel – er kommt so oder so – würde

nicht genügen. Ach, wäre Vicky Mantegazza so gut beraten wie einst Zarin Katharina die Grosse von Fürst Grigori Potemkin. Dann wäre Lugano jedes zweite Jahr Meister. Aber an ihrer

Seite hat sie Sportchef Roland Habisreutinger. Verpasst Lugano zum dritten Mal seit dem letzten Titel von 2006 die Playoffs, dann sehen sich die Kritiker bestätigt, die sagen, in unserem Hockey sei noch nie so viel Geld so miserabel gemanagt worden wie während der seit 2009 währenden «Ära Habisreutinger» in Lugano.

Das Restprogramm: Zug (h), Davos (a), Bern (h).