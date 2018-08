Unter der Leitung von Michael Bont bestreitet er seit Anfang Juni jeweils von Montag bis Freitag ein intensives Konditionstraining. So auch an diesem warmen Vormittag auf der Kunststoff-Sportanlage beim Schulhaus der Bündner Gemeinde Lantsch/Lenz.

Bont war früher als Trainer hauptsächlich auf Schnee tätig. Bis zur Heim-WM 2003 betreute er die Schweizer Stangen-Akrobaten, anschliessend war er während fünf Jahren als Cheftrainer alpin bei den Finnen tätig. Danach holte er die Ausbildung zum Sportlehrer nach. «Ich möchte gezielt nicht nur auf einer Sportart reiten», sagt Bont. «Würde ich wieder eine alpine Skination übernehmen, wäre ich als Trainer 200 Tage pro Jahr weg von zuhause. Das will ich nicht mehr. Ich habe eine Familie mit drei Kindern; sie ist mir zu viel wert.»

Parallelen zwischen Eishockey und Skisport

Eishockey finde er sensationell, schwärmt Bont. «Zusammen mit Rugby gefällt es mir von allen Teamsportarten am besten.» Auch aus Traineroptik sei Eishockey höchst interessant. Bont ortet zahlreiche Parallelen zum Skirennsport, etwa bezüglich Dynamik.

Auf das Läuferische bezogen benennt er die Kurvenlagen auf den Schlittschuhen als ähnlich. Da müsse stets das Gleichgewicht herrschen. Ein markanter Unterschied sei hingegen, dass Eishockey ein Mannschaftssport ist.

Da könne man es mit dem Skisport gar nicht vergleichen. Auch bezogen aufs Sommertraining gebe es Unterschiede: «Im Hockey muss man die Balance zwischen unteren und oberen Körperextremitäten noch besser finden. Im Ski gilt das Hauptaugenmerk den Beinen und der Rumpfmuskulatur. Eishockeyspieler hingegen setzen ihren Oberkörper nicht nur in den Zweikämpfen ein. Sie brauchen ihn auch zum Schiessen mit all den Rotationen. Da musst du deshalb im Sommertraining zusätzlich Gas geben.»

Eine tiefe Freundschaft

Bezüglich Kraftentwicklung und Schnelligkeit würden hingegen die gleichen Anforderungen gelten. Niederreiter und Bont lernten sich an den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 kennen – an jenem Abend im Februar, als die Schweizer Eishockeyaner wegen einer ärgerlichen 1:3-Niederlage gegen Lettland den Vorstoss in die Viertelfinals verpassten. Inzwischen verbindet die beiden längst eine tiefe Freundschaft.

Kürzlich begaben sie sich gemeinsam für ein paar Tage zur Revierjagd nach Deutschland, wobei zum Reisegepäck neben dem Jagdgewehr natürlich auch die üblichen Trainingsutensilien gehörten. Das Duo kehrte mit zwei prächtigen Rehböcken nach Hause zurück. Mit diesen beiden Volltreffern wurde die Saison optimal lanciert. Möglichst viele weitere will Niederreiter bald schon wieder auf dem Eis in Nordamerika landen.