Nachdem Niederreiter bereits in seinem zweiten Einsatz für den neuen Arbeitgeber in Edmonton zweimal getroffen hatte, doppelte der Churer in seiner vierten Partie für die Hurricanes nach.

Niederreiter erzielte in Vancouver sowohl das 1:0 als auch das wegweisende 3:2 und steht damit bereits bei 13 Saisontoren. Beide Treffer des Schweizers bereitete der Finne Sebastian Aho vor. Die zwischenzeitliche 2:1-Führung für die Canucks schoss Sven Bärtschi.

Auf sportlicher Talfahrt befinden sich die Washington Capitals. Der Stanley-Cup-Sieger mit dem Schweizer Verteidiger Jonas Siegenthaler kassierte beim 3:6 auswärts gegen die Toronto Maple Leafs bereits die siebte Niederlage in Serie.

Die Nashville Predators mit Roman Josi und Kevin Fiala setzten sich bei den Vegas Golden Knights 2:1 durch. Sven Andrighetto verlor mit den Colorado Avalanche gegen die Minnesota Wild 2:5.