Die Atmosphäre ist testosterongeschwängert. In hautengen Lederkostümen gekleidete Frauen empfangen die Gäste im mit dem Logo des Hauptsponsors geschmückten Bürotrakt des Zürcher Hallenstadions. In dem Raum, in welchem der Hauptdarsteller des Anlasses auftreten wird, wird eine Sponsorenwand von Tarnnetzen eingerahmt. Der Hauptdarsteller ist: Nico Hischier. 19 Jahre alt. Schweizer Nummer-Eins-Draft und bereits in seinem ersten Jahr in der NHL, der besten Eishockey-Liga der Welt, zu einem unverzichtbaren Bestandteil seines Teams, den New Jersey Devils, geworden.

Seit wenigen Tagen ist der Oberwalliser Markenbotschafter des Energydrinks «Monster», in dessen Zeichen der Medienanlass im Hallenstadion steht. Am Freitag verabschiedet sich Hischier wieder in Richtung Nordamerika. Bevor er mit dem Auftakt zum offiziellen Trainingscamp der New Jersey Devils am 13. September seine zweite NHL-Saison in Angriff nimmt, stellt er sich den Fragen der hiesigen Journalisten. Eingerahmt vom Logo seines neuen persönlichen Sponsors.