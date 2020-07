NHL will Saison am 1. August fortsetzen

Die Abmachung für den Tarifvertrag sowie die Absprachen für die Abläufe der Saisonfortsetzung müssen von den Gremien und Spielern noch in Abstimmungen angenommen werden. Dies teilten die NHL und die NHLPA mit.

Demnach soll die Saison am 1. August mit den erweiterten Playoffs fortgesetzt werden. Details zum über vier Jahre gültigen Tarifvertrag - etwa zum Thema Olympia-Teilnahme von NHL-Spielern - waren zunächst nicht bekannt. 2018 in Pyeongchang durften die Spieler nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen.