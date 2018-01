Seit 2006 hatte in der NHL in der Regular Season kein anderer Spieler schneller für die Entscheidung in der Overtime gesorgt. Damit hat der Kanadier den von Mats Sundin, David Legwand und Alexander Owetschkin gehaltenen Rekord für das schnellste Overtime-Tor in der Qualifikation eingestellt.

Athanasiou, der im Oktober einige Tage mit dem HC Lugano trainiert hat, erzielte im Startdrittel bereits das 1:0 für Detroit.

Im zweiten Spiel des Abends besiegten die Chicago Blackhawks die New York Rangers auswärts mit 5:2.