Der finnische Nationalspieler Teemu Turunen soll gemäss der "Südostschweiz" in den nächsten Tagen einen Vertrag mit den Bündnern unterschreiben. Der 24-jährige Flügelstürmer erzielte in der letzten Saison für IFK Helsinki in 43 Partien 51 Skorerpunkte (20 Tore).