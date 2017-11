Nach knapp zwei Minuten Einsatzzeit verliess Duchene kurz vor Mitte des ersten Drittels das Eis im Barclays Center in Brooklyn. Der 26-Jährige wurde mit dem Auto an den Flughafen gebracht, wo er nach Ottawa flog, da er ab sofort für die Senators spielt.

Duchene wurde Teil eines grösseren Spielertauschs, in den auch die Nashville Predators involviert sind. Der kanadische Center, der in der Lockout-Saison 2012/13 auch ein kurzes Gastspiel bei Ambri-Piotta gab, war 2009 von den Colorado Avalanche gedraftet worden und bestritt für die Franchise aus Denver 586 Spiele in der Regular Season (428 Punkte).