Lugano holt McIntyre von Zug

Nachdem er in den letzten Jahren stets zu den regelmässigen Skorern gehört hatte, brachte es der 32-jährige McIntyre in der laufenden Saison in 20 Meisterschaftsspielen lediglich auf fünf Skorerpunkte (3 Tore) für den EVZ. In insgesamt 171 Meisterschaftsspielen für die Zentralschweizer seit 2016 realisierte er 56 Tore und 82 Assists.

Bei Lugano erhält der zweifache Spengler-Cup-Gewinner mit dem Team Canada einen Vertrag bis Saisonende. McIntyre wird am Samstag erstmals mit seinem neuen Team trainieren.

Erst am Dienstag verpflichtete Lugano von Schweizer Meister Bern per sofort den Goalie Niklas Schlegel.