Lugano erstmals seit November über dem Strich

Seit Serge Pelletier Trainer ist, geht es mit Lugano aufwärts. Die ersten beiden Partien unter dem neuen Coach vor Weihnachten gingen zwar noch verloren, seither aber gewannen die "Bianconeri" vier von fünf Spielen. Der Lohn für den Aufwärtstrend und den Sieg gegen die zuletzt so souveränen Genfern ist der Sprung auf Platz 7.

Genève-Servette ehrte vor dem Spiel den im Sommer zurückgetretenen Leistungsträger Kevin Romy, der zuvor auch in Lugano gespielt hatte. Anschliessend gab es für die Genfer nichts mehr zu feiern. Nach sieben Siegen de suite verlor Servette nun zweimal in Folge.

Ohne den gesperrten Kanadier Daniel Winnik, der zuletzt viermal in Folge getroffen hatte, fehlte der Mannschaft von Patrick Emond ein wichtiges Element in der Offensive. Zum erst dritten Mal in dieser Saison erzielten die Genfer keinen Treffer; Sandro Zurkirchen im Tor von Lugano feierte mit 25 Paraden seinen ersten Shutout in dieser Saison.Telegramm und Rangliste

Genève-Servette - Lugano 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

5788 Zuschauer. - SR Tscherrig/Kaukokari, Progin/Gnemmi. - Tore: 1. (0:24) Wellinger 0:1. 40. (39:48) Walker (Suri, Wellinger) 0:2. - Strafen; 1mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 3mal 2 Minuten gegen Lugano. - PostFinance-Topskorer: Wingels; Klasen.

Genève-Servette: Mayer; Karrer, Maurer; Le Coultre, Tömmernes; Jacquemet, Kast; Cajka, Smons; Wingels, Fehr, Miranda; Bozon, Richard, Rod; Patry, Smirnovs, Maillard; Riat, Berthon, Douay.

Lugano: Zurkirchen; Chorney, Wellinger; Chiesa, Riva; Loeffel, Vauclair; Jecker, Jörg; Klasen, McIntyre, Bertaggia; Bürgler, Lajunen, Suri; Fazzini, Sannitz, Lammer; Zangger, Romanenghi, Walker.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Winnik (gesperrt), Völlmin, Fritsche, Mercier und Wick, Lugano ohne Morini (alle verletzt) und Postma (überzähliger Ausländer). Timeout Genève-Servette (58:54), Genève-Servette danach ohne Torhüter.

Weiteres Resultat vom Dienstag: ZSC Lions - SCL Tigers 6:1 (0:0, 2:1, 4:0).

Rangliste: 1. ZSC Lions 37/68 (124:90). 2. Zug 34/65 (111:92). 3. Genève-Servette 37/65 (100:84). 4. Davos 35/64 (112:96). 5. Lausanne 34/53 (97:91). 6. Biel 36/51 (100:105). 7. Lugano 37/49 (93:103). 8. SCL Tigers 35/48 (85:105). 9. Bern 36/48 (94:106). 10. Fribourg-Gottéron 34/45 (80:89). 11. Ambri-Piotta 36/45 (89:102). 12. Rapperswil-Jona Lakers 35/38 (89:111).