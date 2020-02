Fischer hat für die beiden Länderspiele gegen Deutschland am Donnerstag in Herisau und tags darauf in Olten Livio Stalder vom EV Zug nachnominiert. Der 21-Jährige ersetzt in der Verteidigung den verletzten Elia Riva vom HC Lugano.

Damit stehen bei den "Prospect Games" gut drei Monate vor Beginn der Heim-WM acht Neulinge im Schweizer Aufgebot.