Der 26-jährige Flügel, ein früherer Junior des EHC Kloten, unterschrieb im Tessin für drei Jahre. Lammer hat in der National League 350 Partien absolviert. Seit 2011 ist er in Zug unter Vertrag und hat in dieser Saison sechs Skorerpunkte realisiert. Für die Schweiz stand er bislang neun Mal im Einsatz.