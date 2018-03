Im ersten Halbfinalduell zwischen den Lakers und Ajoie am vergangenen Mittwoch waren die Jurassier in Führung gegangen, am Ende siegte Rapperswil-Jona (2:1). Diesmal lief es umgekehrt.

In der Regular Season hatten die St. Galler das beste Power- und Boxplay gestellt. Am Freitag allerdings gaben die Special Teams den Ausschlag zu Gunsten von Ajoie. Den Ausgleich der Gastgeber zum 1:1 erzielte Samuele Guidotti in der 15. Minute in Unterzahl. Die Tore vom 2:2 (22.) zum 4:2 (50.) schossen Konstantin Schmidt (34.) und Léonardo Fuhrer jeweils im Powerplay - Schmidt war mit drei Skorerpunkten der überragende Spieler der Partie.

Nachdem Sven Lindemann nur 83 Sekunden nach dem 2:4 in Überzahl verkürzt hatte, bot sich den Lakers knapp zwei Minuten vor dem Ende nach einer Strafe gegen Ajoies Jonathan Hazen die grosse Möglichkeit, sich in die Verlängerung zu retten. Die Gäste ersetzten Torhüter Melvin Nyffeler durch einen sechsten Feldspieler, doch statt dem 4:4 schoss Victor Barbero 41 Sekunden vor der Schlusssirene das 5:3.

Schon im Heimspiel zwei Tage zuvor hatten die Rapperswiler trotz des Sieges nicht wirklich überzeugt. Der Cupsieger muss sich steigern, damit der angestrebte Aufstieg Tatsache wird. Ajoie, Fünfter der Qualifikation, ist der erwartet hartnäckige Gegner.

Tschannen schiesst Langenthal zum Sieg

In der Serie zwischen Langenthal und Olten ging auch die zweite Partie in die Verlängerung, in der mit Langenthal erneut das Gastteam die Oberhand behielt. Für den entscheidenden Treffer zeichnete nach 4:05 Minuten der Overtime Captain Stefan Tschannen verantwortlich.

In der regulären Spielzeit hatten die Oberaargauer ein 2:0 (26.) verspielt. Martin Ulmer (32.) und Simon Lüthi im Powerplay (34.) glichen für Olten vor 6117 Zuschauern innert 112 Sekunden aus. Langenthals 1:0 durch Nico Dünner (7.) bereitete Jeffrey Füglister vor, der zwei Tage zuvor dreimal erfolgreich gewesen war.

Telegramme:

Ajoie - Rapperswil-Jona Lakers 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

2543 Zuschauer. - SR Müller/Tscherrig, Cattaneo/Dreyfus. - Tore: 8. Mosimann (Mason, Hügli) 0:1. 16. (15:39) Guidotti (Ausschluss Schmidt!) 1:1. 17. (16:33) Devos (Schmidt, Trunz) 2:1. 22. Profico (Lindemann, Hüsler) 2:2. 34. Schmidt (Devos, Trunz/Ausschluss Mason) 3:2. 50. Fuhrer (Schmidt, Hauert/Ausschluss Schmuckli) 4:2. 52. Lindemann (Knelsen, Aulin/Ausschluss Frossard) 4:3. 60. (59:19) Barbero (Frossard, Ryser/Ausschluss Hazen!) 5:3 (ins leere Tor). - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Ajoie, 7mal 2 Minuten gegen die Rapperswil-Jona Lakers.

Olten - Langenthal 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) n.V.

6117 Zuschauer. - SR Oggier/Prugger, Kehrli/Rebetez. - Tore: 7. Dünner (Füglister, Kummer) 0:1. 26. Rüegsegger (Dal Pian) 0:2. 32. Ulmer (Muller) 1:2. 34. Lüthi (Muller, Schirjajew/Ausschluss Rüegsegger) 2:2. 65. (64:05) Tschannen (Kummer) 2:3. - Strafen: 3mal 2 plus 10 Minuten (Mäder) gegen Olten, 2mal 2 Minuten gegen Langenthal.

Rapperswil-Jona Lakers (1.) - Ajoie (5.) 1:1. - Rapperswil-Jona Lakers - Ajoie 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Ajoie - Rapperswil-Jona Lakers 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

Langenthal (2.) - Olten (3.) 1:1. - Langenthal - Olten 3:4 (0:0, 1:1, 2:2, 0:1) n.V. Olten - Langenthal 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) n.V.