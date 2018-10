Die Neuenburger legten den Grundstein für den Sieg im Startdrittel, als sie durch Mieville, Cameron und Zubler vorlegten. Visp kam zwar im Mitteldrittel heran, doch nach Van Guilders Anschlusstreffer kurz nach Spielhälfte wollte den Wallisern kein Tor mehr gelingen.

La Chaux-de-Fonds profitierte von der Niederlage des bisherigen Tabellenführers Olten. Die Solothurner verloren gegen Ajoie zuhause 0:3 und mussten die Jurassier vorbeiziehen lassen. Alle Tore fielen im Mitteldrittel.

Der NLA-Absteiger Kloten hat derweil nach der Serie von sieben Niederlagen den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Nach dem 8:1-Erfolg in Biasca am Freitag besiegten die Zürcher die GCK Lions 5:2. Thibaut Monnet gelang nach 23 Minuten der entscheidende dritte Treffer. Fabian Sutter und Romano Lemm sorgten im Schlussdrittel für eine deutliche Differenz.

Langenthal (5:0 gegen Thurgau) und die EVZ Academy (4:0 in Winterthur) feierten jeweils den zweiten Sieg in Folge.

Resultate und Rangliste:

Resultate: Kloten - GCK Lions 5:2 (2:2, 1:0, 2:0). Winterthur - EVZ Academy 0:4 (0:1, 0:2. 0:1). La Chaux-de-Fonds - Visp 5:3 (3:0, 2:3, 0:0). Langenthal - Thurgau 5:0 (3:0, 0:0, 2:0). Olten - Ajoie 0:3 (0:0, 0:3, 0:0).

Rangliste: 1. La Chaux-de-Fonds 12/29 (43:29). 2. Ajoie 13/27 (46:23). 3. Olten 12/26 (51:28). 4. Langenthal 12/24 (37:26). 5. Visp 12/23 (41:34). 6. Kloten 12/15 (40:40). 7. EVZ Academy 12/15 (30:46). 8. GCK Lions 12/13 (36:41). 9. Thurgau 12/11 (30:37). 10. Winterthur 12/9 (28:47). 11. Biasca Ticino Rockets 13/9 (20:51).