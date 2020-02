Kloten noch nicht Qualifikationssieger

Anton Ranov erzielte für Visp mit dem 3:1 in Kloten das Siegtor. Aufgrund der besseren Bilanz in den Direktbegegnungen (9:6 Punkte) könnte Cupsieger Ajoie in der letzten Runde Kloten noch überflügeln.

Ajoie setzte sich gegen La Chaux-de-Fonds sicher mit 5:1 durch. Ausgerechnet Verteidiger Alain Birbaum war der einzige Doppeltorschütze.

Vor der letzten Runde steht noch keine Playoff-Paarung fest. Mit Ausnahme von Visp (4.) ist noch keine andere Klassierung der Playoff-Teilnehmer in den Top 8 bereits fix. Ajoie spielt in der letzten Runde bei EVZ Academy, Kloten gastiert im Thurgau.

Rangliste: 1. Kloten 43/95 (172:79). 2. Ajoie 43/92 (180:104). 3. Olten 43/90 (172:104). 4. Visp 43/81 (140:101). 5. Thurgau 43/77 (110:103). 6. Langenthal 43/76 (142:119). 7. La Chaux-de-Fonds 43/61 (141:137). 8. GCK Lions 43/59 (132:139). 9. Sierre 43/45 (108:154). 10. EVZ Academy 43/43 (102:165). 11. Winterthur 43/28 (98:205). 12. Biasca Ticino Rockets 43/27 (98:185).