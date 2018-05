Ryan O'Reilly lenkte in der 65. Minute im Powerplay einen Schuss von Superstar Connor McDavid zum viel umjubelten Siegtreffer ein. Nachdem sie im zweiten Drittel bereits einen 2:0-Vorsprung verspielt hatten, mussten die Kanadier Russland auch im letzten Abschnitt noch zweimal ausgleichen lassen. Beim 4:4 (55.) durch Artjom Anissimow liess sich der kanadische Goalie Darcy Kuemper mit einem haltbaren Backhand-Schuss überlisten.

Während die Kanadier nach zuletzt zwei goldenen (2015 und 2016) und einer silbernen Auszeichnung (207) zum vierten Mal in Folge um die Medaillen spielen, scheiterte Russland erst zum zweiten Mal an den letzten zwölf Weltmeisterschaften bereits in den Viertelfinals. Zuletzt war ihnen dieses "Missgeschick" 2013 passiert. Noch an den Olympischen Spielen im Februar in Pyeongchang hatte Russland Gold gewonnen.

Kane der Matchwinner für die USA

Ebenfalls in den Halbfinals stehen die USA nach einem 3:2-Sieg gegen Tschechien. Patrick Kane schoss die Amerikaner mit zwei Treffern in die nächste Runde, in der sie auf Schweden oder Lettland treffen.

Nachdem er seine Mannschaft bereits 1:0 (11.) in Führung gebracht hatte, schoss er in der 47. Minute auch gleich den Siegtreffer. Den USA gelang damit die Revanche für die 2:3-Niederlage nach Penaltyschiessen im Viertelfinal des olympischen Turniers.

Die Viertelfinals in der Übersicht

WM in Dänemark. Viertelfinals. In Kopenhagen: Russland (2. der Gruppe A) - Kanada (3. Gruppe B) 4:5 (0:1, 2:1, 2:2, 0:1) n.V. Schweden (1. Gruppe A) - Lettland (4. Gruppe B) um 20.15 Uhr.

In Herning: USA (2. Gruppe B) - Tschechien (3. Gruppe A) 3:2 (2:0, 0:2, 1:0). Finnland (1. Gruppe B) - Schweiz (4. Gruppe A) um 20.15 Uhr.

Das weitere Programm. In Kopenhagen. Samstag, Halbfinals: Schweden/Lettland - USA und Finnland/Schweiz - Kanada (15.15/19.15 Uhr). - Finalspiele am Sonntag (15.45/20.15 Uhr).