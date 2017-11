Der 29-jährige Verteidiger bestritt in der laufenden Saison 18 Meisterschaftsspiele, in denen er drei Tore und neun Assists für die Waadtländer realisierte.

Junland gilt als Lausannes "Verteidigungsminister". In seiner ersten Saison in der Schweiz war er mit 39 Skorerpunkten (8 Tore/31 Assists) aus 47 Spielen in der Qualifikation der produktivste Verteidiger auf Schweizer Eis.