Mit seinem Treffer zum Ausgleich (21.) und dem Assist zum siegsichernden 3:1 eine Minute vor Spielende hatte Josi grossen Anteil am Sieg und der daraus folgenden, erstmaligen Teilnahme der Predators am Conference-Final des Westens.

Dabei Nashville starteten die Predators denkbar schlecht in die Partie gegen St. Louis. Paul Stastny schoss die Blues, die in den diesjährigen Playoffs noch nie ein Spiel verloren hatten, wenn sie das erstes Tor erzielt hatten, bereits in der 3. Minute in Führung. Diese hatte bis kurz nach der ersten Drittelspause bestand. Nach 35 Sekunden im Mitteldrittel hatte Josi seinen ersten grossen Auftritt des Abends. Der 26-jährige Verteidiger stahl sich auf der rechten Seite seinem Bewacher davon und besorgte nach einem schönen Seitenwechsel von Mattias Ekholm den Ausgleich für Nashville.

Im Schlussabschnitt sorgten Ryan Johansen (44.) und Calle Jarnkrok (59.) ins leere Tor für Jubelstimmung in Nashville. Wobei sich Roman Josi beim Treffer von Jarnkrok seinen fünften Skorerpunkt in der Serie gegen die Blues gutschreiben lassen konnte. "Es ist ein grossartiges Gefühl", sagte der Schweizer nach dem Spiel. "Es war eine hart umkämpfte Serie. Jedes Spiel war eng und ein richtiger Kampf."

Ducks oder Oilers für Josi und Nashville

Im Conference-Final des Westens trifft Josi mit den Predators entweder auf die Edmonton Oilers oder die Anaheim Ducks. Die Oilers feierten in Spiel 6 der Best-of-7-Serie gegen die Ducks vor heimischem Publikum einen 7:1-Sieg und stellten in der Serie auf 3:3. Mann des Spiels war der Deutsche Nationalspieler Leon Draisaitl, dem drei Tore und zwei Vorlagen gelangen. Noch nie zuvor gelangen einem deutschen Profi fünf Skorerpunkte in einer Partie.

Die Entscheidung, ob die Oilers oder die Ducks im Conference-Final gegen Nashville antreten dürfen, wird am Mittwoch in Anaheim gefällt.