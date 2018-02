Die Waadtländer kassierten zuletzt fünf Niederlagen in Serie und liegen drei Runden vor Ende der Qualifikation und weitere sechs Runden vor Abschluss der unvermeidlichen Abstiegsrunde nur noch acht Zähler vor dem Vorletzten Ambri-Piotta. Abgeschlagenes Schlusslicht ist Kloten.

Die beiden Tabellenletzten kämpfen nach der Abstiegsrunde in einem Playout (best of 7) um den vorletzten Platz in der National League für die nächste Saison. Der Verlierer muss in die Ligaqualifikation. Dort spielt der Letzte der National League gegen den Meister der Swiss League in einer Best-of-7-Serie um den zwölften und letzten Platz in der nächsten Saison. "Wir müssen hier schnellstens wieder eine Winner-Mentalität reinbringen, um einer bösen Überraschung zu entgehen", sagte Fust zu seinem Amtsantritt in Lausanne.

Bereits als Assistent in Lausanne tätig

Fust war bereits in der Saison 2013/14 als Assistenztrainer bei Lausanne tätig. Dies unter dem Dänen Heinz Ehlers, dem heutigen Trainer der SCL Tigers. Fust selbst feierte seinen grössten Erfolg als Headcoach mit der Playoff-Qualifikation der SCL Tigers im Jahre 2011.

Fust war zuletzt ohne Verein. In der letzten Saison war er noch beim Swiss-League-Klub Visp tätig. Fust trainierte die Oberwalliser bereits von 2007 bis 2010 (Qualifikationssieg und Finalteilnahme).

Danach wechselte er als Headcoach in die NLA zu den SCL Tigers. Im Emmental erreichte Fust gleich in seinem ersten Amtsjahr die Playoff-Viertelfinals und wurde bei den Hockey Awards gar zum Trainer des Jahres gewählt. Später als Schweizer U20-Nationaltrainer musste Fust allerdings mit dem zweimaligen Verpassen der WM-Viertelfinals Rückschläge hinnehmen.

Kurzzeitig gar Nationalcoach

Nach dem Rücktritt von Glen Hanlon als Eishockey-Nationaltrainer wirkte Fust an einem Deutschland Cup gar interimistisch als Cheftrainer der Schweizer Nationalmannschaft, ehe der jetzige Verantwortliche Patrick Fischer (im Dezember 2015) übernommen hat.

Der bei Lausanne entlassene Sarault wurde am 11. Oktober nach der Absetzung seines kanadischen Landsmanns Dan Ratushny zum Interims-Chef bestimmt. Ratushny hatte in der letzten Saison Lausanne noch auf den 4. Rang der Regular Season geführt. Daraufhin war er gar zum "Trainer des Jahres" in der Schweiz gekürt worden.

Bereits mit der Absetzung von Sarault wurde Ville Peltonen zum neuen Cheftrainer von Lausanne für die kommende Saison bestimmt. Der 44-jährige Finne ist noch bis zum Saisonende als Assistenztrainer beim SC Bern tätig.