SC Bern (1.) - Geneve-Servette (8.) Bern und Servette traten bereits in der vergangenen Saison im Viertelfinal gegeneinander an. Es war das sechste Aufeinandertreffen der beiden Teams in den Playoffs und zum sechsten Mal setzte sich der SCB durch. Auch diesmal ist die Favoritenrolle klar verteilt, alles andere als ein Weiterkommen der Berner wäre eine Sensation. Die totgesagten Genfer bewiesen allerdings viel Moral. Mit drei Siegen zum Abschluss der Qualifikation – am Montag stürzten sie Schweizer Meister ZSC Lions mit einem 3:2-Heimsieg ins Elend. Prognose: Bern kommt mit 4:0 Siegen weiter

EV Zug (2.) - Lugano (7.) Beide Teams haben in der Regular Season je drei Direktduelle für sich entschieden –- Zug die ersten drei und Lugano die letzten drei. Insofern kündigt sich eine spannende Serie an. Bezüglich Form liegen die Vorteile aufseiten der Tessiner, die sechs der letzten acht Spiele gewonnen haben. Auch die Playoff-Statistik spricht für die Luganesi, die in vier von fünf Vergleichen die Oberhand behielten. Vor drei Jahren bezwangen sie Zug im Viertelfinal gar mit 4:0 Siegen. Prognose: Lugano kommt mit 4:2 Siegen weiter

Lausanne (3.) - SCL Tigers (6.) Die SCL Tigers warten immer noch auf ihren ersten Playoff-Sieg: Bei ihrer bisher einzigen Playoff-Teilnahme im Jahr 2011 verloren sie mit 0:4 gegen Bern. Diesmal scheinen die Langnauer aber deutlich gefestigter. Das aufstrebende Lausanne steht zum vierten Mal in den letzten sechs Jahren in den Playoffs. 2014 und 2015 scheiterten die Waadtländer unter der Führung des heutigen Langnauer Trainers Heinz Ehlers jeweils in der siebten Partie am ZSC respektive an Bern. Prognose: Lausanne kommt mit 4:2 Siegen weiter